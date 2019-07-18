Arnavutköy’de bir servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de bir servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı yolu Sazlıbosna Baraj Gölü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LUD 596 plakalı servis aracı ile göle balık tutmak için gelen ve içerisinde 5 kişinin olduğu 34 ED 5926 plakalı otomobil tali yoldan göl tarafına dönüş yapacağı sırada yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken servis aracı da toprağa saplandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Otomobilde bulunan 5 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.. Polis ekipleri kazananın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği sağladı. İtfaiye ekipleri araçlarda olası bir yanma olayına karşı çevrede hazır bekletildi. Kaza sebebiyle tek gidiş ve tek geliş olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü.

"Binek araç tali yola dönüş yapacağı sırada servis aracı çarptı"

Olayın görgü tanıdığı Feridun Sağlam, "Hadımköy'den gelen servis aracı, Arnavutköy'den gelen otomobil tali yola dönüş yapacağı sırada çarptı. Binek aracın içerisinde 5 kişi vardı, servis aracında da olanlar vardı ama onların durumu iyiydi. Araçlarda hava yastıkları açılmıştı, binek aracın içinde olanların durumu biraz sıkıntılıydı" dedi.

Kaynak: İHA