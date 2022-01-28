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  3. Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

Arnavutköy Merkez Mahallesinde saat 12.00 sularında binanın önünde park halinde duran otomobil çatıdan düşen büyük kar kütlesinin düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkları olaydan hemen önce bir kız çocuğunun kazayı kıl payı atlattığını belirttiler.

Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

Çatıdan düşen büyük kar kütlesi Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında bir binanın önüne park edilmiş otomobilin üzerine düştü. Tavanı zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

Olay anında kaza mahallinde olan Fazıl Bakraç kaldırımda yürüyen bir kız çocuğunun kıl payı kurtulduğunu söyledi, ayrıca "Dün oradan ufak bir kar düştü. Gittim, 3 tane binanın da ziline bastım.  'Kar geliyor dedim. Bu arabaları buradan alın'. Hiç kimse umursamadı. Biraz önce de vurdu. Arabayı pert etti. Yapılacak bir şey yok. Binanın çatısından düştü kar. Düşmeye de devam ediyor. Arkamda da araba var. Onun alınması gerekiyor. Benim dükkana bile vurdu. Bir kız çocuğu direkten döndü. Kıl payı geçti. Arabada artık yapılacak bir şey kalmadı. Binaların dibinde kimse araba bırakmasın. Karlar erimeye başladı. Çok büyük hasarlar ortaya çıkacak. Şu anda çatıdan kar dökülmeye devam ediyor" dedi.

Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

FELAKETTEN SON ANDA KURTULDU

Kar kütlesinin 2. kez otomobilin üzerine düştüğü anlar olay yerindeki vatandaşların cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında kar kütlelerinin otomobilin üzerine düştüğü ve yoldan geçen genç kızın şans eseri kurtulduğu görülüyor.

Arnavutköy'de çatıdan kopan büyük kar kütlesi otomobilin üzerine düştü!

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