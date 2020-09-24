Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy’de cinnet geçiren bir kişi ilk önce eşini ormanlık bir alana götürüp orada vahşice öldürdü. Ardından durmayıp bir apartmana gelen adam, apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı.