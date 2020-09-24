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  3. Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy’de cinnet geçiren bir kişi ilk önce eşini ormanlık bir alana götürüp orada vahşice öldürdü. Ardından durmayıp bir apartmana gelen adam, apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı.

Arnavutköy'de bir kişi, Domuz deresi mevkisi ormanlık alanında eşini silahla katlettikten sonra bir apartmanın merdiven boşluğunda ise bir adamı öldürdü. Olay sonrası kaçan adam için cinayetin işlendiği apartmana ihbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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24 Eylül 2020 Perşembe 13:33
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