Arnavutköy'de derenin rengi döndü, bölgede yaşayan insanlar endişe içerisinde

Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki dere, mavimsi bir tona büründü.

Dere boyunca akan sular, öncelikle Alibeyköy Deresi'yle birleşiyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na dökülüyor.

Derenin renk değişimi ve hoş olmayan kokusu nedeniyle endişelenen mahalle sakinleri rahatsızlık duydu.

CANLILAR ÖLÜYOR

Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden, durumu şu şekilde açıkladı:

"Dere durumu bu. Biz burada doğup büyüdük. Eskiden bu sular çok berrak akardı. Şimdi ise bu fabrikanın artıkları suya karışıyor. Bu su, Alibeyköy Barajı'na gidiyor ve burada büyük dereye karışıyor. Bu suyu insanlar içiyor, yazık, günah. Yağmur yağdığında rengi biraz değişiyor, ama genellikle aynı kalıyor. Burada balıklar, kurbağalar, yılanlar vardı. Hepsi burada ölüyor. Endişeliyiz. Şikayetlerimizi iletmek için herhangi bir yolu kullanamadık. Koku her yerde duyuluyor ve yanında durmak mümkün değil. Ayrıca, susuzluk çekiyoruz ve bu kötü suyu da içmek zorunda kalıyoruz. İSKİ'den gelen herhangi bir yardım da yok."

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