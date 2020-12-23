Arnavutköy'de feci ölüm! Tır ile duvar arasında kaldı
Arnavutköy’de bir gıda firmasında yükleme yapmak için fabrikaya yanaşan tır, platformun önünde bekleyen Ferit Uyanık'ı fark etmeyerek sıkıştırdı. Bir başka çalışan tarafından fark edilen bu durumun ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Uyanık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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23 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
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