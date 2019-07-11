Arnavutköy'de fırlayan kamyon lastiği kaldırımdaki çocuğa çarptı
Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.
Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.
Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kamyondan çıktığı tahmin edilen lastik , kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Küçük çocuk yere düyerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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