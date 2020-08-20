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  3. Arnavutköy'de görülen hortum korkuttu!

Arnavutköy'de görülen hortum korkuttu!

Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından görülen hortum vatandaşları korkuttu. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından bugün gerçekleşen sağanak yağış Arnavutköy'de ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına yol açtı. Yağışın ardından denizde çıkan hortum ise Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 13:25
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