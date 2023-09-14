Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy'de inşaat çalışması esasında alınan hafriyat, yanda bulunan başka bir binanın kaymasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy'de inşaat çalışması esasında alınan hafriyat, yanda bulunan başka bir binanın kaymasına neden oldu. Kayan bina boşaltılarak mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdurulurken, tehlike oluşturabilecek alanlar da bariyerler ile kullanıma kapatıldı. Yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında dün hafriyat alımı yapıldığı esnada yan tarafta bulunan binanın kaydığı fark edildi. Yanındaki apartman ile bitişik olan binanın yaklaşık 10 cm ayrılması nedeniyle vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı daireleri ve bir işyerini mühürleyerek girişleri yasaklarken inşaat çalışması da durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara giriş yapılmasını engellemek için demir bariyerlerle güvenli alan oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

"Tedbir amaçlı mühürlendi"

Olayı anlatan esnaf Mustafa Çakır, "Burada hafriyat alınırken açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Komşuyla aramızı açtılar yani. Dairelerde herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca fark ettik. Şu anda tedbir amaçlı mühürlendi bina. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Son Haberler
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli
Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli
Artık onların da plakası var
Artık onların da plakası var
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!