Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan sözlü tartışmadan doğan kavga sonucu iki grup bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Bir kişi yediği yumruk ve tekme darbelerinden sonra trafikte bekleyen araçların altına düştüğü kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.