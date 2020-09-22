  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!

Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan sözlü tartışmadan doğan kavga sonucu iki grup bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Bir kişi yediği yumruk ve tekme darbelerinden sonra trafikte bekleyen araçların altına düştüğü kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Fatih Caddesinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 10 kişilik iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Tekme ve yumruklarında havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından ayrılırken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardıEski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı

Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradıSes duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı

Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdıAcil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

 

22 Eylül 2020 Salı 10:08
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Acil serviste hayatını kaybetti! Yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Marmaray seferleri normale döndü!
Marmaray seferleri normale döndü!
Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı
Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı
Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu
Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu
Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!
Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!
Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi
Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi
Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!
Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!