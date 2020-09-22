Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan sözlü tartışmadan doğan kavga sonucu iki grup bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Bir kişi yediği yumruk ve tekme darbelerinden sonra trafikte bekleyen araçların altına düştüğü kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy Fatih Caddesinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 10 kişilik iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Tekme ve yumruklarında havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından ayrılırken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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22 Eylül 2020 Salı 10:08
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