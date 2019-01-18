Arnavutköy’de inşaat alanında göçük

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanındaki çalışmalar sırasında temel için dökülen toprağın kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. İşçi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarından Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında temel için dökülen toprağın kayması sonucu Hayri Çakal isimli işçi toprak altında kaldı. İşçi Hayri Çakal'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İnşaat alanına dökülen toprağın kayması sonucu toprak altında kalan Hayri Çakal'ı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler koordineli bir şekilde çalışarak toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalıştı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalmasıyla işçi Hayri Çakal kurtarıldı.

İşçi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde işçi Hayri Çakal, toprağın altından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen işçi ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından işçi Hayri Çakal, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Toprağın altından kurtulan Hayri Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA