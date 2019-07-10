Arnavutköy'de iş makinası kuyuya düştü

ARNAVUTKÖY'de okul alanı olan bölgede çalışma yapan iş makinası, eski bir su kuyusunun içine devrildi. İş makinası vinçle kuyudan çıkarılırken makinanın operatörü kazayı yara almadan atlattı.

Hicret Mahallesi, Kürşat Sokakta yapılması planlanan okul inşaatı için, bugün öğle saatlerinde çalışma başlatıldı. Arazide bulunan bazı ağaçlar kesilirken, temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik çalışmalarına katılan bir iş makinası manevra yaptığı sırada önceden kullanılan ve üzeri kapatılan su kuyusuna düştü. Üstü kapatılan kuyuyu fark edemeyen operatör, iş makinasının kuyuya düşmesine engel olamadı. İş makinası olay yerine çağrılan vinç yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılırken makinanın operatörü kazayı yara almadan atlattı.

(FOTOĞRAF)

DHA