Arnavutköy’de kaldırıma çıkan tankerin kupası devrildi

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker bir başka tankere çarparak kaldırıma çıkarken, kupa kısmı devrildi. Büyük çaplı hasarın oluştuğu kazada sürücü hafif yaralanırken, tankerin bir başka tankere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kaçtı yönetimindeki 34 EM 7486 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu aynı istikamette seyir halindeki 73 FE 308 plakalı bir başka tankere çarparak kaldırıma çıktı. Kazanın etkisiyle Kaçtı'ya ait tankerin kupa kısmı yerinden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hafif yaralanan sürücü aracın içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kupanın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Tankerin bir başka tankere çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)