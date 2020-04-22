Arnavutköy'de korku dolu anlar! İlk önce tartıştı sonra arabayla sürükledi

İstanbul’un Arnavutköy’de bir kişi, trafikte tartıştığı motokuryeye çarpıp sürükleyerek kaçtı. Yaşananlardan sonra olay yerinden kaçan sürücü polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilin motokuryeyi sürüklediği o anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.