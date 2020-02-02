Arnavutköy'de Koronavirüs paniği

Dün gece saatlerinde M. K. isimli kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitti.

M.K.'nın şikayetleri üzerine gerekli tahliller yapıldı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.

ÇİN MALLARININ SATILDIĞI PAZARDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi.

CORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü artıyor.

Çin haricinde virüse şimdiye kadar Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinin yanı sıra ABD, Japonya, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandı.

Singapur Sağlık Bakanlığı bu sabah 2 kişide daha korona virüsü saptandığını duyurdu, sayının artabileceğini açıkladı.

Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde bir Çinli turistin yüksek ateş ve boğaz rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine ülke genelinde, son haftalarda Çin'de yayılan "koronavirüs" tehlikesine karşı tedbirler artırıldı.

Malezya vatandaşlarına, virüsün en çok görüldüğü Çin'in Vuhan kentine zorunlu olmadıkça gitmemeleri çağrısında bulunuldu.

Filipinler'de 1 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

KORONAVİRÜS BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulundu:

* Akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak,

* Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak,

* Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak,

* Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarını uygulamalıdır (mesafeyi korumalı,

öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil veya kıyafetlerle ağız ve burun kapatılmalı ve eller yıkanmalı),

* Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını artırmak.

KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.

Kutlamalar iptal, şehir karantina altında, halk panikte

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için sert tedbirler alınmaya başlandı.

Kentte bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Ayrıca Huanggang kentinde bu geceden itibaren çıkışların yasaklanacağı duyuruldu.