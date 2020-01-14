Arnavutköy'de ölü bulunan kadının katili belli oldu
Arnavutköy'de battaniyeye sarılı cesedi bulunan Melahat İşbir'in oğlu Batuhan Ü. tarafından başına keserle vurularak öldürdüğü ortaya çıktı. Cesedi taşımaya yardım eden arkadaşı Furkan S., polis tarafından gözaltına alındı.
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14 Ocak 2020 Salı 16:22
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