-Arnavutköy’de ormanda kaybolan genç donmak üzereyken bulundu

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde ormanlık alanda kaybolan bir genç, polis ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, saatlerce orman içerisinde seslenerek aradıkları genci donmak üzereyken buldu.

Olay; dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Ömer Başlantı isimli genç, Arnavutköy Devlet Hastanesi arkasındaki ormanlık alanda gezinmeye başladı. Bir süre sonra karanlığın da etkisiyle kaybolunca cep telefonuyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Ormanlık alana gelen polis ekipleri kendisine ihbarda bulunan gence ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler seslenerek aradı

Ekiplerin geniş alana yayılan çalışması saatlerce sürdü. Cep telefonunun şarjı bittiği düşünülen genç saatlerce çaresiz kurtarılmayı bekledi. AFAD ve polis ekipleri, kaybolan gençle iletişim kesilince çareyi ses yöntemiyle aramakta buldu. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına arama kurtarma köpeklerinde katılmasıyla ormanlık alan didik didik arandı. Uzun uğraşlar sonucu ormanlık alanda seslenilerek aranılan Ömer Başlantı soğuktan donmak üzereyken bulundu. Ekipler tarafından hastaneye götürülen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA