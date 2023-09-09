Arnavutköy’de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Arnavutköy’de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düşerken olay yerindeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün sabah saat 09.35'de Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde gerçekleşti. Necip Fazıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sedat Çelik yönetimindeki 34 GPV 820 plakalı motosiklet ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halinde olan Ö.B. yönetimindeki 16 J 3341 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar ve esnaflar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

"Ters yöne giren çok oluyor"

Görgü tanıklarından Mehmet Keklik, "Sabah burada bir kaza oldu. Bu yolda zaten zaman zaman ters yönden gitmeye çalışanlarda oluyor. Biz bu yol için bir önlem alınmasını istiyoruz. Sabah ki kaza da sağlık durumu iyiydi önemli bir şey yoktu burada sık sık oluyor kazalar. Ters yönü kullanıyorlar genelde ben bir motorcu olarak araç sürücülerinin sinyallere dikkat etmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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