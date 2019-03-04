Arnavutköy'de silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

ARNAVUTKÖY'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişide yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin ikindi vakti Karayolları Yıldız Cami'nde kılınacak namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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DHA