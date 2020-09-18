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Arnavutköy’de silahlı kavga: 1 yaralı

Arnavutköy'de bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan iki kişiden biri, belinden çıkardığı silahla kavga ettiği şahsa 3 el ateş etti. Bacaklarından vurulan şahıs, karakola giderek yardım istedi.

Arnavutköy’de silahlı kavga: 1 yaralı

Arnavutköy'de bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda arkadaşıyla tartışan bir kişi belindeki silahı çıkartarak üç el ateş etti. Olayda 1 kişi yaralandı. Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafe de iddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan olayda kafede oturan iki arkadaş arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Bir süre aralarında sözlü olarak tartışan iki arkadaş aralarında küfürleşmeye başlayınca taraflardan biri belinde bulunan silahını çıkartarak arkadaşına 3 el ateş açtı.

JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Taraflardan birinin silahla arkadaşına saldırması üzerine yaralanan kişi olay yerinden kaçmaya başladı. Bacaklarından vurulan vatandaş Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan jandarma karakoluna giderek yardım istedi. Yardım isteyen vatandaş karakola gelen ambulans tarafından Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Olayın yaşandığı saatlerde tıklım tıklım olan kafede oturan vatandaşlar silah sesini duyduktan sonra bütün eşyalarını bırakarak sağa sola kaçışmaya başladı. Sağa sola kaçışan vatandaşlar adeta canlarını zor kurtarırken olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis olayla alakalı detaylı çalışma başlattı.

Berna Akkaya
Editör


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