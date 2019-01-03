Arnavutköy’de tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy'de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.

Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kaza yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan kaçak kazı çalışmalarını takibe alan ekipler, teknik ve fiziki tamamladıktan sonra Arnavutköy'de bulunan iki farklı adrese operasyon için düğmeye bastı. 32 YU 731 plakalı aracı kullanan (S.K)sokak üzerinde belirlenen adrese geldiği sırada ekipler harekete geçti.

Elbise dolabından "Aslan Figürü" heykeli çıktı

Ekiplerin takip ettiği S.K'nın adres üzerindeki apartmanının giriş katta bulunan daireye girdiği sırada ekipler operasyon başlattı. Evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabında aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Şüphe üzerine polis ekipleri apartmanın diğer dairelerinde de aramalarını sürdürdü. Bina'da yakalanan ve başka bir şüpheli olan K.Y'nin belirtmesi üzerine hem evin bahçesinde hem de üst sokakta yapılan aramalar genişletildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda "sütun başı" olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi.

3 metre çukur kazıp toprakları çuvalladılar

Diğer adreste yapılan aramada evin farklı odalarında istiflenerek çuvala doldurulmuş toprak malzeme bulunurken, bir odada 3 metre uzunluğunda ve derinliğinde çukur kazıldığı görüldü. Kazılan bu denli geniş çukurun da çevrede eskiden kalan tarihi eserlere ulaşmak için yapıldığı öğrenildi. Kazı sırasında kullanılan kazma, kürek ve demir marleye el konuldu. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu gereğince şüpheli (K.Y), (M.Ö),(M.M), (S.P), (S.K,) (H.E) ve (S.E) gözaltına alındı. Arnavutköy Belediyesine bağlı ekipler söz konusu binaları mühürleyerek koruma altına aldı. Öte yandan şahısların kazdığı çukur kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İHA