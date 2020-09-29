Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi
Arnavutköy’de bir mahallede husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi. Kavgada taraflar göz altına alınarak karakola götürülürken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda geçtiğimiz günlerde parkta tartışan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Grupların akrabalarının da dahil olduğu kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu son buldu. O dehşet anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.
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