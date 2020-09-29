Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi

Arnavutköy’de bir mahallede husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi. Kavgada taraflar göz altına alınarak karakola götürülürken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.