  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi

Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi

Arnavutköy’de bir mahallede husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi. Kavgada taraflar göz altına alınarak karakola götürülürken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda geçtiğimiz günlerde parkta tartışan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Grupların akrabalarının da dahil olduğu kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu son buldu. O dehşet anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.

Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"

Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?

Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Kaya'nın araları bozuluyor!Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Kaya'nın araları bozuluyor!

Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!

 

29 Eylül 2020 Salı 12:16
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi
Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi
Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"
Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"
Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!
Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!
İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!
İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!
Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!
Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!
Beykoz'da komşu dehşeti! Kadın ve çocuğu sopa ile saldırıya uğradı
Beykoz'da komşu dehşeti! Kadın ve çocuğu sopa ile saldırıya uğradı
MSB'den Azerbaycan'a ''Yanınızdayız'' mesajı!
MSB'den Azerbaycan'a ''Yanınızdayız'' mesajı!
Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı
Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı
Beylikdüzü sahilinde bir kadın dövülüp kayalıklara atılmış olarak bulundu!
Beylikdüzü sahilinde bir kadın dövülüp kayalıklara atılmış olarak bulundu!
Hava durumu 28 - 29 - 30 Eylül 2020 Güneşli bir haftaya başlanıyor!
Hava durumu 28 - 29 - 30 Eylül 2020 Güneşli bir haftaya başlanıyor!