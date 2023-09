Arnavutköy’de yeni eğitim - öğretim dönemi çalınan zille başladı

Arnavutköy'de yeni eğitim ve öğretim dönemi Bolluca Sabri Akın ilkokulunda düzenlenen törende çalınan zille başladı.

Yeni Eğitim - Öğretim yılı Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Sabri Akın İlkokulu'nda gerçekleştirilen programla başladı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlioğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turan, ilçe de görev yapan öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, muhtalar, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisi ile başlayan program sonrasında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlioğlu'nun çaldığı zil ile ilk ders başladı.

Okulların eğitim hazır olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Öğrencilerimiz gerçekten bugün yeni yılın heyecanıyla okullara koştular. Onlar kadar velilerimizde, öğretmenlerimiz heyecanlı. Bugün 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç zilini çaldık. Tüm Türkiye'de her türlü sıkıntıdan uzak güzel bir eğitim, öğretim yılının olmasını temenni ediyoruz. Son derece eğitim şartları açısından ilçemiz elverişli durumda. Yeni atanan öğretmenlerimizle beraber okullarda yapmış olduğumuz tadilat, tamiratla ve benzeri çalışmalarla beraber yüzlerce eğitim kurumlarımızla ilçemizde güzel bir eğitim yılı olacak. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar ve mutlu yarınlar diliyorum. Her eğitim, öğretim yılında olduğu gibi bu yılda milli eğitim müdürlüğümüzün söylediği, ihtiyacı olan okullarımıza bize talepte bulunan bütün okullarımıza bununla ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Okullarımız eğitime hazır. Dere yataklarına yakın olan bazı okullarımız bodrum katlardaki alt yapılarının geri tepmesi nedeniyle su baskınlarının olduğu yerler var ama bunlar kayda değer değil. Hemen müdahale edildi. Böylelikle okullarımızın açılmasına mani herhangi bir durum yok. Her öğrenimiz sağlıklı şartlar içerisinde eğitim, öğretime başladılar" ifadelerini kullandı.

"Eğitim yoksulluğu ve cehaleti ortadan kaldırır"

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan bütün yöneticilerimize, eğitim çalışanlarına cenabı haktan kolaylıklar diliyorum. Öğrencilerimize zihin açıklığı, velilerimiz de kolaylıklar diliyorum. 3600 öğretmenimiz var, çoğunluğu genç ve idarecilerimiz tecrübeli bu avantajları fırsata çevirerek daha güzel bir hizmet verilebileceğini düşünüyorum. Öğrencilere mesajım öğretmenlerini can kulağıyla dinlemelerini, ders saatlerini verimli geçirmelerini ve tekrarda bulunmaları. Velilerimizle ilgili öğrencilerimizle ilgilensinler her çocuğun ayrı bir dünya olduğunu düşünsünler. Eğitim yoksulluğu ve cehaleti ortadan kaldırır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)