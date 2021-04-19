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  3. Arnavutköy’deki kavgada satır ve sopalar konuştu: 1 kişi ağır yaralandı

Arnavutköy’deki kavgada satır ve sopalar konuştu: 1 kişi ağır yaralandı

Arnavutköy'de akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Satır, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Arnavutköy’deki kavgada satır ve sopalar konuştu: 1 kişi ağır yaralandı

Arnavutköy'de akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İki grup arasında satır, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Arnavutköy İmhrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Çıkan kavgada çok sayıda satır, şiş ve sopa kullanıldı. Kavga esnasında M.Ü., C.A. ve M.D. tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı. Yaralı M.Ü. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Kavga sonrasında olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda sopa, şiş ve satır topladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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