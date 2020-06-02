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  3. Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı

Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı

Sağanak yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de semt pazarının bulunduğu sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşların yağmurla olan zorlu mücadelesi kameralara böyle yansıdı.
02 Haziran 2020 Salı 16:07

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