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Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı
Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı
Sağanak yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de semt pazarının bulunduğu sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşların yağmurla olan zorlu mücadelesi kameralara böyle yansıdı.
02 Haziran 2020 Salı 16:07
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