Arnavutköy'deki sağanak yağış sele dönüştü! Vatandaş zor anlar yaşadı

Sağanak yağışın etkili olduğu Arnavutköy'de semt pazarının bulunduğu sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşların yağmurla olan zorlu mücadelesi kameralara böyle yansıdı.