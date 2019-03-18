Arnavutköy’deki yangının çıkış anını işçiler anlattı

Arnavutköy'de 3 katlı kimyasal fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, işçiler de yangının çıkış anını anlattı. Fabrika çalışanlarından Ayhan Cıva, "Yangın anında 300 kişi vardı. Üretime devam ediliyordu. Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavi için acilen gönderdik. Ekmek teknemiz bizim, üzgünüz. Şu an izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Arnavutköy'de 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, işçiler yangının çıkış anını anlattı. Yangının başladığı anda içeride 300 kişinin bulunduğunu belirten fabrika çalışanları, bir çalışanın da yangında yaralandığını belirtti. Çok sayıda işçinin de sabah saatlerinde başlayan ve halen söndürülemeyen yangını fabrikanın çevresinde izlediği görüldü. Öte yandan çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangından çevreye de yoğun şekilde duman yayılıyor.

"Ekmek teknemiz, üzgünüz"

Çay molası sonrası yangının başladığını aktaran Ayhan Cıva isimli bir çalışan, "Tüplerle müdahale ettik. Patlamalar olduğu için yetersiz kaldık. Patlamalar nedeniyle tahliye ettik. Yangın anında 300 kişi vardı. Üretime devam ediliyordu. Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavi için acilen gönderdik. Allah beterinden korusun. Ekmek teknemiz bizim, üzgünüz. Şu an izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"Yaralı arkadaşımızı çıkardık"

Fabrikanın bir anda alev alev yanmaya başladığını ifade eden bir diğer çalışan ise, "Yangın birden başladı. Bir iki dakika sonra haberimiz oldu yangından. Bir iki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Tankların orada başladı. Müdahale edebileceğimiz şekilde değildi, değişik kimyasallar olduğu için. Tüple takviyede bulunduk. Yaralı arkadaşımızı çıkardık. Arkadaşımı çıkardığımızda patlamalar arttı. Onun üzerine hepimiz çıktık" dedi.

Kaynak: İHA