Arnavutluk’ta kumar oyunları yasaklandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2019'dan itibaren bahis ofisleri ve kumarhanelerin yasaklandığını ilan etti.

Arnavutluk'ta, kumar bağımlılığı ve organize suç ile mücadele için yeni bir yasa çıkarıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2019 itibariyle bahis ofisleri ve kumarhanelerin yasaklandığını ilan etti. Arnavutluk Meclisinin onayladığı yasaya göre çevrimiçi spor bahis sitelerine de erişim yasaklanacak. Ancak turistik bölgelerde bulanan otellerin ve özel lisanlı kumarhanelerin şimdilik yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

"Kumar, organize suçlarla bağlantılı"

Başbakanı Rama, kumar ve bahis oyunlarının organize suçla bağlantısı olduğunu söyleyerek yasayla birlikte ailelere zarar veren kötü bir alışkanlığa son vereceğini açıkladı. Rama, "Yıllardır toplumumuzda kumar alışkanlığı kök salmış. Artık kötülüklerle mücadele ediyoruz, kararlıkla bu yasayla devam edeceğiz" dedi.

Arnavutluk'ta spor bahisleri piyasasında son yıllarda hızlı bir büyüme olduğu biliniyor. Ülkedeki bahis oyunlarının yıllık cirosunun yaklaşık 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Arnavutluk'ta toplam 4 bin 300 bahis ofisi bulunuyor ve her 670 kişiye bir bahis ofisi düşüyor. Tiran Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kumar bağımlılarının yüzde 70'i psikolojik sorunlar yaşıyor.

Kaynak: İHA