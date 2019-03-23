Arnavutluk'ta Panucci'nin görevine son verildi

Arnavutluk Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımız karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Christian Panucci'nin görevine son verdi. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için Christian Panucci'ye teşekkür edilirken, takımı bir sonraki karşılaşmaya Ervin Bulku ve Süleyman Mema'nın hazırlayacağı açıklandı. Panucci, dün oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.