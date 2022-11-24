Arnavutluk'ta Türkiye'nin tamir ettiği Kurşunlu Camisi sular altına kaldı

Arnavutluk’un bazı kesimlerini son günlerde etkisi altına alan yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle İşkodra’daki Kurşunlu Camisi hala sular altında.

Ülkede iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan selden en fazla etkilenen şehirlerden İşkodra'da durum normalleşirken bazı mahalleler, tarım arazileri ve ülkenin kültürel unsurlarından Kurşunlu Camisi'nde sular hala çekilmedi.

Eylül ayında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna başlanan Kurşunlu Camisi'nin şantiyesinde de çalışmalara sel nedeniyle ara verildi.

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TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE RESTORE EDİLİYOR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Ocak 2021'de Ankara'yı ziyareti sırasında yapılan anlaşma kapsamında cami, Türkiye'nin desteğiyle restore ediliyor.

Sel, Kurşunlu Camisi'nin yanı sıra çevresini ve şantiyedeki restorasyon ekipmanını da sular altında bıraktı.

Buşatlı Mehmet Paşa tarafından 1773-1774'te inşa edilen Osmanlı camisi, ülkenin ender mimari değerler taşıyan yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

EVLERİ SELLER ALTINDA KALAN VATANDAŞLAR DEVLETTEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölgede evleri sel nedeniyle sular altında kalan vatandaşlar da devletten yardım bekliyor.

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Başka bir yere tahliye edilen Oltjon Dinlla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletten yardım ve zararlarının tazminini beklediklerini belirterek "Yağmur başladı ve birkaç dakika içerisinde su içeriye girdi. Ev suyla doldu." dedi.

Bir başka İşkodra sakini Mehdi Myftia da "Su hala içeride. Devletten en azından buna bir çözüm bulmalarını, su basmaması için zemini yükseltmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

İşkodra'da selin ardından tahliye edilen onlarca aile evlerine dönmeye başlarken zararın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ARNAVUTLUK'TAKİ SEL

Arnavutluk'u son günlerde etkisi altına alan yağışların ardından meydana gelen sellerde, İşkodra kentinde iki kişi hayatını kaybetmişti.

Sağanak, özellikle İşkodra ve Leş şehirlerinde büyük zarara yol açtı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı da bugün yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerdeki durumun önemli ölçüde iyileştiği kaydedildi.

Yağışların kesilmesiyle sular altında kalan bölgelerde suların önemli ölçüde çekildiği aktarılırken İşkodra ve Leş'te 3 bin 480 hektarlık toprağın sular altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

İşkodra'da tahliye edilmiş 7 ailenin bulunduğuna, şiddetli yağışların başladığı 20 Kasım'dan bu yana yüzlerce asker, polis, gönüllü ve sağlık çalışanının harekete geçtiğine dikkat çekildi.