Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?
Arnavutluk'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Arnavutluk'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Arnavutluk hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Arnavutluk, resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır.
Arnavutluk'un Başkenti?
“Tiran” şehri Arnavutluk'un başkentidir.
Arnavutluk'un Para Birimi Nedir?
“Lek” Arnavutluk'un para birimidir.
Arnavutluk'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Arnavutluk'un telefon alan kodu : + 355
Arnavutluk'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Arnavutluk
Arnavutluk'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Tiran
Arnavutluk'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Albania
Arnavutluk'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Tirana
Arnavutluk'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Tiranë
Arnavutluk'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Shqipëria
Arnavutluk'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arnavutça