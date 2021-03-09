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Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?

Arnavutluk'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Arnavutluk'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Arnavutluk hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?

Arnavutluk, resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır.

Arnavutluk'un Başkenti?

“Tiran” şehri Arnavutluk'un başkentidir.

Arnavutluk'un Para Birimi Nedir?

“Lek” Arnavutluk'un para birimidir.

Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?

Arnavutluk'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Arnavutluk'un telefon alan kodu : + 355

Arnavutluk'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Arnavutluk

Arnavutluk'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Tiran

Arnavutluk'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Albania

Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?

Arnavutluk'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Tirana

Arnavutluk'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tiranë

Arnavutluk'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Shqipëria

Arnavutluk'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arnavutça

Arnavutluk'un Bayrağı Nasıldır?

Arnavutluk'unBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Arnavutluk'unBayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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