Arne Naudts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Naudts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Naudts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Naudts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Naudts 27 Kasım 1993 tarihinde Gent şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Arne Marnix Naudts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Naudts Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Arne Naudts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arne Naudts'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arne Naudts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Naudts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Naudts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Naudts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cercle Brugge

1 Ocak 2013 yılında KSV Oudenaarde

30 Haziran 2013 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2013 yılında Racing Mechelen

31 Aralık 2013 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2014 yılında KMSK Deinze

30 Haziran 2015 yılında Cercle Brugge

12 Temmuz 2017 yılında Helmond Sport

1 Temmuz 2019 yılında Unterhaching

26 Temmuz 2019 yılında Lommel SK

6 Ekim 2020 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2021 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Arne Naudts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Naudts şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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