Arne Ruhlemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Ruhlemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Ruhlemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Ruhlemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Ruhlemann 3 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Ruhlemann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batz & Bialas Young Talents yapmaktadır. Arne Ruhlemann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arne Ruhlemann'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arne Ruhlemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Ruhlemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Ruhlemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Ruhlemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Halle U17

1 Temmuz 2021 yılında Halle U19

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Arne Ruhlemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Ruhlemann şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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