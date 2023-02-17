Arnel Jakupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnel Jakupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnel Jakupovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnel Jakupovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnel Jakupovic 29 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Arnel Jakupović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnel Jakupovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Arnel Jakupovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arnel Jakupovic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Arnel Jakupovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnel Jakupovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnel Jakupovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnel Jakupovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2015 yılında A. Vienna Res.

23 Ağu 2015 yılında Boro U21

31 Ocak 2017 yılında Empoli U19

1 Temmuz 2017 yılında Empoli

31 Ocak 2018 yılında Juventus U19

30 Haziran 2018 yılında Empoli

21 Ocak 2019 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2019 yılında Empoli

28 Ağu 2019 yılında NK Domzale

31 Temmuz 2020 yılında Empoli

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale

9 Şubat 2023 yılında NK Maribor

Arnel Jakupovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnel Jakupovic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnel Jakupovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Asparn (2003-)

Avusturya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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