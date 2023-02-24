Arnes Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnes Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnes Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnes Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnes Cosic 17 Mayıs 1996 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Arnes Ćosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnes Cosic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnes Cosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Arnes Cosic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnes Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnes Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnes Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnes Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında HNK Capljina

1 Ağustos 2017 yılında Br. Gracanica

Arnes Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnes Cosic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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