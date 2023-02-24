Arnes Lolovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnes Lolovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arnes Lolovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnes Lolovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.