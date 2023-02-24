Arnes Lolovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnes Lolovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnes Lolovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnes Lolovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnes Lolovic 17 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnes Lolovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arnes Lolovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arnes Lolovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnes Lolovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ağustos 2020 yılında OFK Petrovac
30 Ağustos 2020 yılında Otrant-Olympic
30 Haziran 2021 yılında OFK Petrovac
9 Ağustos 2021 yılında Otrant-Olympic
Arnes Lolovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnes Lolovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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