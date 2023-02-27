Arngrimur Bjartur Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arngrimur Bjartur Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arngrimur Bjartur Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arngrimur Bjartur Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arngrimur Bjartur Gudmundsson 14 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arngrímur Bjartur Guðmundsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arngrimur Bjartur Gudmundsson Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Arngrimur Bjartur Gudmundsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Arngrimur Bjartur Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arngrimur Bjartur Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Mart 2021 yılında Hafnarfjördur
Arngrimur Bjartur Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arngrimur Bjartur Gudmundsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
Arngrimur Bjartur Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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