Arni Snaer Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arni Snaer Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arni Snaer Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arni Snaer Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arni Snaer Olafsson 16 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Árni Snær Ólafsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arni Snaer Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arni Snaer Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arni Snaer Olafsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Arni Snaer Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arni Snaer Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arni Snaer Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arni Snaer Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında ÍA Akranes

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Arni Snaer Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arni Snaer Olafsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Arni Snaer Olafsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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