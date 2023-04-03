Arno Krause kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arno Krause Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arno Krause adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arno Krause Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arno Krause 21 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Arno Magnus Holger Krause şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arno Krause Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arno Krause'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Arno Krause Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arno Krause futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Arno Krause Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arno Krause şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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