Arno Smeyers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arno Smeyers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arno Smeyers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arno Smeyers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arno Smeyers 27 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arno Smeyers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldplayers_cm yapmaktadır. Arno Smeyers, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arno Smeyers'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arno Smeyers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arno Smeyers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arno Smeyers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arno Smeyers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında STVV Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında St. Truiden U18

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Arno Smeyers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arno Smeyers şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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