Arno Valkenaers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arno Valkenaers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arno Valkenaers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arno Valkenaers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arno Valkenaers 3 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arno Valkenaers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Arno Valkenaers, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arno Valkenaers'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arno Valkenaers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arno Valkenaers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arno Valkenaers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arno Valkenaers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mechelen Altyap

1 Temmuz 2016 yılında KV Mechelen U17

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen U19

1 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2020 yılında Thes Sport

1 Şubat 2021 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2021 yılında Thes Sport

30 Haziran 2023 yılında KV Mechelen

Arno Valkenaers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arno Valkenaers şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arno Valkenaers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OH Leuven (-2015), KV Mechelen (2015-2018)

Belçika U19 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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