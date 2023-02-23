Arnold Garita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Garita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnold Garita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnold Garita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnold Garita 18 Haziran 1995 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Paul Arnold Garita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnold Garita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Arnold Garita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnold Garita'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnold Garita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GaritaPaul

http://www.instagram.com/garita_arnold/

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Arnold Garita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnold Garita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Arnold Garita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnold Garita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LB Châteauroux

7 Ocak 2016 yılında Bristol City

31 Ağustos 2016 yılında Plymouth Argyle

31 Mayıs 2017 yılında Bristol City

30 Ağustos 2018 yılında RSC Charleroi

31 Ağustos 2018 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2019 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2019 yılında US Boulogne

30 Haziran 2020 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2020 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2021 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2021 yılında Bourg-en-Bresse

12 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Arnold Garita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnold Garita şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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