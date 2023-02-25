Arnold Rrushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Rrushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnold Rrushi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnold Rrushi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnold Rrushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Rrushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnold Rrushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Rrushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnold Rrushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnold Rrushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnold Rrushi 13 Ocak 2004 tarihinde Peqin şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnold Rrushi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnold Rrushi'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnold Rrushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnold Rrushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Arnold Rrushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnold Rrushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2021 yılında Shkumbini U19

1 Temmuz 2021 yılında Shkumbini Peqin

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Arnold Rrushi kimdir

Arnold Rrushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnold Rrushi şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Shkumbini Peqin (2014-2019), SHF Pepa (2019-01/2021), KF Shkumbini Peqin (01/2021-06/2021)

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Arnold Rrushi nereli

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