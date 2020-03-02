Arnold Schwarzenegger eşeğiyle ofisine geldi! Görenler şaştı kaldı

Arnold Schwarzenegger, evcil eşeği Lulu'yu ve midillisi Whisky'yi ofise getirerek çalışanlarına ve takipçilerine sürpriz yaptı. Sosyal medyada paylaştığı o görüntülerin altına "Bu sefer Lulu'yu da getirdim" notunu düştü.