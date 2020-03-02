Arnold Schwarzenegger eşeğiyle ofisine geldi! Görenler şaştı kaldı
Arnold Schwarzenegger, evcil eşeği Lulu'yu ve midillisi Whisky'yi ofise getirerek çalışanlarına ve takipçilerine sürpriz yaptı. Sosyal medyada paylaştığı o görüntülerin altına "Bu sefer Lulu'yu da getirdim" notunu düştü.
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02 Mart 2020 Pazartesi 13:37
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