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  3. Arnold Schwarzenegger eşeğiyle ofisine geldi! Görenler şaştı kaldı

Arnold Schwarzenegger eşeğiyle ofisine geldi! Görenler şaştı kaldı

Arnold Schwarzenegger, evcil eşeği Lulu'yu ve midillisi Whisky'yi ofise getirerek çalışanlarına ve takipçilerine sürpriz yaptı. Sosyal medyada paylaştığı o görüntülerin altına "Bu sefer Lulu'yu da getirdim" notunu düştü.

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02 Mart 2020 Pazartesi 13:37

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