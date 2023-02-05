Arnold Temanfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Temanfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnold Temanfo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnold Temanfo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnold Temanfo 8 Haziran 1993 tarihinde Edéa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnold Temanfo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Arnold Temanfo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arnold Temanfo'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnold Temanfo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnold Temanfo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnold Temanfo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnold Temanfo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ES La Rochelle

1 Temmuz 2015 yılında Cozes

1 Temmuz 2017 yılında FC Chauray

6 Ağu 2018 yılında US Lusitanos

31 Ocak 2020 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2020 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

Arnold Temanfo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnold Temanfo şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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