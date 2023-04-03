Arnor Borg Gudjohnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Borg Gudjohnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Borg Gudjohnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Borg Gudjohnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Borg Gudjohnsen 16 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnór Borg Guðjohnsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Borg Gudjohnsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arnor Borg Gudjohnsen'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Arnor Borg Gudjohnsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnor.gudjohnsen/

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Arnor Borg Gudjohnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Borg Gudjohnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Arnor Borg Gudjohnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Borg Gudjohnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2019 yılında Swansea U21

16 Haziran 2020 yılında Fylkir

22 Şubat 2022 yılında Víkingur

Arnor Borg Gudjohnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Borg Gudjohnsen şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnor Borg Gudjohnsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breidablik Kopavogur (-2017), Swansea City (2017-)

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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