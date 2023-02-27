Arnor Breki Asthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Breki Asthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Breki Asthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Breki Asthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Breki Asthorsson 8 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnór Breki Ásþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Breki Asthorsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnor Breki Asthorsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arnor Breki Asthorsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Breki Asthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Breki Asthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnor Breki Asthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Breki Asthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Fjölnir

17 Şubat 2022 yılında Fylkir

Arnor Breki Asthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Breki Asthorsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Arnor Breki Asthorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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