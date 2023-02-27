Arnor Dadi Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Dadi Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Dadi Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Dadi Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Dadi Adalsteinsson 6 Mart 1997 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnór Daði Aðalsteinsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Dadi Adalsteinsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fraser Sport Management yapmaktadır. Arnor Dadi Adalsteinsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Arnor Dadi Adalsteinsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Dadi Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Dadi Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arnor Dadi Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Dadi Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2014 yılında Fram Reykjavík

1 Ağustos 2018 yılında Furman Paladins

1 Mayıs 2019 yılında Fram Reykjavík

1 Ağustos 2019 yılında Furman Paladins

1 Haziran 2020 yılında Fram Reykjavík

1 Ağustos 2020 yılında Furman Paladins

1 Mayıs 2021 yılında Fram Reykjavík

Arnor Dadi Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Dadi Adalsteinsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.