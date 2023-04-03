Arnor Gauti Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Gauti Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Gauti Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Gauti Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Gauti Jonsson 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Gauti Jonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Arnor Gauti Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 13 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Arnor Gauti Jonsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Gauti Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Gauti Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arnor Gauti Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Gauti Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2017 yılında Afturelding

13 Haziran 2020 yılında Fylkir

Arnor Gauti Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Gauti Jonsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Arnor Gauti Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.