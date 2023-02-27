Arnor Gauti Ulfarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Gauti Ulfarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnor Gauti Ulfarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnor Gauti Ulfarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnor Gauti Ulfarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Gauti Ulfarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnor Gauti Ulfarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Gauti Ulfarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Gauti Ulfarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Gauti Ulfarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Gauti Ulfarsson 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Gauti Ulfarsson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 20 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Arnor Gauti Ulfarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 15 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Gauti Ulfarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Gauti Ulfarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Arnor Gauti Ulfarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Gauti Ulfarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2019 yılında Hafnarfjördur

20 Mart 2021 yılında ÍH

16 Ekim 2021 yılında Hafnarfjördur

17 Şubat 2022 yılında Thróttur Vogum

16 Ekim 2022 yılında Hafnarfjördur

Arnor Gauti Ulfarsson kimdir

Arnor Gauti Ulfarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Gauti Ulfarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arnor Gauti Ulfarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arnor Gauti Ulfarsson nereli

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