Arnor İngvi Traustason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor İngvi Traustason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnor İngvi Traustason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnor İngvi Traustason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnor İngvi Traustason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor İngvi Traustason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnor İngvi Traustason

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor İngvi Traustason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor İngvi Traustason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor İngvi Traustason 30 Nisan 1993 tarihinde Keflavík şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor İngvi Traustason Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnor İngvi Traustason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Arnor İngvi Traustason'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Arnor İngvi Traustason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnoringvi/

Arnor İngvi Traustasonboyu ve yaşı kaç

Arnor İngvi Traustason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnor İngvi Traustason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnor İngvi Traustason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor İngvi Traustason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2009 yılında Keflavík

15 Ağu 2012 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2012 yılında Keflavík

8 Ocak 2014 yılında Norrköping

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien

4 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

31 Aralık 2017 yılında Rapid Wien

8 Ocak 2018 yılında Malmö FF

16 Mart 2021 yılında New England

11 Ağu 2022 yılında Norrköping

Arnor İngvi Traustason kimdir

Arnor İngvi Traustason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor İngvi Traustason şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UMF Njardvík

Arnor İngvi Traustason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 5 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Arnor İngvi Traustason nereli

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