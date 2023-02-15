Arnor Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnor Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnor Sigurdsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Arnor Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnor Sigurdsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Sigurdsson 15 Mayıs 1999 tarihinde Akranes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnór Sigurðsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Sigurdsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Arnor Sigurdsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnor Sigurdsson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Sigurdsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arnorsigurdsson

http://www.instagram.com/arnor.sigurdsson/

Arnor Sigurdssonboyu ve yaşı kaç

Arnor Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnor Sigurdsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnor Sigurdsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ÍA Akranes

24 Mart 2017 yılında Norrköping

31 Ağu 2018 yılında CSKA Moskova

30 Temmuz 2021 yılında Venezia

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

15 Temmuz 2022 yılında Norrköping

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Arnor Sigurdsson kimdir

Arnor Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Sigurdsson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ÍA Akranes

Arnor Sigurdsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arnor Sigurdsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları