Arnor Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Sigurdsson 15 Mayıs 1999 tarihinde Akranes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnór Sigurðsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Sigurdsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Arnor Sigurdsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnor Sigurdsson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Sigurdsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arnorsigurdsson

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http://www.instagram.com/arnor.sigurdsson/

Arnor Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnor Sigurdsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnor Sigurdsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ÍA Akranes

24 Mart 2017 yılında Norrköping

31 Ağu 2018 yılında CSKA Moskova

30 Temmuz 2021 yılında Venezia

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

15 Temmuz 2022 yılında Norrköping

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Arnor Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Sigurdsson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnor Sigurdsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ÍA Akranes

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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